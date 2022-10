La tremenda frase que Tamara Pettinato le dijo a Ángel de Brito en los Martín Fierro de la Radio: "Vos sos mala persona"

El sábado pasado, Estefi Berardi asistió por primera vez a la ceremonia de los Martín Fierro de la Radio, al ser escogida por Ángel de Brito como su acompañante. En ese marco, la panelista escuchó la tremenda frase que Tamara Pettinato le dijo al conductor de LAM y lo contó sin filtros en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Luego de contar el encontronazo que tuvo con la hija de Roberto Pettinato, quien chicaneó a Berardi al decirle que debería estar más informada sobre su trabajo, Estefi dio detalles del picante ida y vuelta de Tamara con Ángel.

"Ella le empezó a decir de todo a Ángel, pero él la puso en su lugar. A Ángel le dijo una barbaridad, le dijo 'vos sos mala persona'", reprodujo la panelista, sin filtros.

"Fue y le dijo eso en una fiesta", le reprochó Berardi a Pettinato, dejando entrever que no era el contexto ideal para exponer diferencias.

LA REACCIÓN DE ÁNGEL DE BRITO

Intrigado con el áspero cara a cara entre Tamara Pettinato y Ángel de Brito en la ceremonia de los Martín Fierro de la Radio, Pampito le pidió a Estefi que cuente la reacción del conductor de LAM, y ella fue cautelosa en su respuesta.

"Esto ya lo contará él, no escuché cada detalle. Pero Ángel le contestó una cosa que Tamara se quedó helada. No sabía que responder. Pero fue una barbaridad que yo no voy a decir", dijo la panelista.

"Pero, ¿qué le dijo?", insistió Pampito. Y Estefi amplió: "Algo como que ella anda juzgando quién es buena persona y quién no, como si su vida fuera perfecta. En vez de mirar su entorno. Que no ande por la vida señalando".