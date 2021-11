Tremenda frase de Rodrigo Lussich por el llamado de China Suárez a Wanda Nara después verse con Icardi: "¿Qué grado de perversión maneja?"

En Intrusos, Rodrigo Lussich lanzó una tremenda frase contra la China Suárez luego de que Wanda Nara contara que la actriz le hizo una videollamada unos días después de verse con Mauro Icardi.

“El tema de la videollamada que le hace la China a través de Ricky Sarkany a cinco días de haberse encamado con el marido… ¿qué grado de morbo y perversión maneja ella o cualquier persona?”, comentó indignado en Intrusos.

Luego, el conductor de la emisión de América reiteró: “¿Qué grado de perversión podés tener en la cabeza para estar con la pareja de otra persona y después llamar a esposa del tipo con el que te acostaste y hacerle una videollamada?”.

"Es la actitud de una persona que se refriega delante de otra cuando se estaba acostando con la pareja". G-plus

“Me parece de un morbo y una perversión, ni si quiera pasa por un tema de género. Es la actitud de una persona que se refriega delante de otra cuando se estaba acostando con la pareja”, finalizó Lussich contundente.

FILOSO ANÁLISIS DE VIRGINIA GALLARDO SOBRE LA ENTREVISTA DE SUSANA GIMÉNEZ A WANDA NARA

Virginia Gallardo analizó en Intrusos una parte de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara sobre el escándalo con la China Suárez por Mauro Icardi.

“A ella le pregunta ‘¿qué te dijo la China?’ y ella dijo ‘la verdad que no me acuerdo’ y creo yo que es lo que más te vas a acordar, o quizás no lo pudo decir por la parte legal”, expresó la panelista.