Tremenda frase de Melody Luz sobre cómo quedó su relación con Martín Salwe: "No me lo quiero ni cruzar"

Luego de que una fuerte lesión la dejara afuera de El Hotel de los Famosos, Melody Luz analizó su paso por el reality de eltrece y fue letal al hablar de Martín Salwe, uno de los participantes más polémicos del programa.

“A Martín Salwe no me lo quiero ni cruzar afuera”, fue la picante frase con la que la bailarina dio por cerrada cualquier posibilidad a tener una buena relación con su excompañero.

“No se entiende hasta dónde es él y hasta dónde es personaje. No se entiende su soberbia, su forma de discutir. No queda claro si eso es por personaje", agregó, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial de La Once Diez.

“La verdad que yo ahora prefiero no cruzármelo”, insistió la pareja de Alexander Caniggia, quien parecía haber tenido un buen vínculo con el locutor en el ciclo.

Y cerró, contundente: “No me dan ganas de entender qué le pasa por la cabeza. Ya sé que el programa se editó, pero que todo el país te odie, ya no sé si solo es un personaje”.