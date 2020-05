La tremenda confesión de Gimena Accardi sobre Nico Vázquez en un vivo y su aclaración: "Me había tomado dos fernets"

La cuarentena obligatoria hizo que Yanina Latorre junto a Lizardo Ponce hagan transmisiones en vivo desde sus cuentas de Instagram donde despliegan todo su humor y su faceta más punzante. Yanardos, como llamaron a su “ciclo”, tiene miles de visitas y entre ellos siempre hay celebreties. Gimena Accardi es una de ellas y allí lanzó una fuerte confesión sexual sobre Nicolás Vázquez en pleno vivo.

Ángel de Brito reprodujo el momento en el que Gimena, que participaba como espectadora, se despachó tras una picantísima pregunta de Yanina: “Por supuesto. Por suerte me casé con el mejor chupador de conch… de la historia”, escribió la actriz. “Hace 13 años que me la chupa sin parar”, agregó, entre risas.

"Eran más de las 12 de la noche, yo ya me había tomado dos fernet y Yanina me preguntó... y bueno, tuve que responder. Lo que pasa en esos vivos, queda en esos vivos". G-plus

“Este talento no lo sabíamos, @vazqueznico”, twitteó el conductor de Los Ángeles de la mañana, divertido, luego de mandar al frente a Gimena. Sin perder el humor, unos minutos después, la esposa del actor explicó cómo terminó soltándose para revelar esa intimidad: “Ja, ja, ja. Eran más de las 12 de la noche, yo ya me había tomado dos fernets y Yanina me preguntó... y bueno, tuve que responder. Lo que pasa en esos vivos, queda en esos vivos”, aseguró, con su característica simpatía.

Más sobre este tema Nicolás Vázquez reveló los cambios en la convivencia con Accardi: "Me estoy re-enamorando de esta Gime que no sabía que existía"

¡Noche loca de fernet e Instagram! La confesión súper íntima de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez.

Este talento no lo sabíamos @vazqueznico 🥳 https://t.co/LGVcVlfZN1 — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 26, 2020