Tras conocerse la relación de Jorge Rial con Josefina Pouso, habló Romina Pereiro

A poco de que en LAM difundieran una foto de Jorge Rial con Josefina Puso en España -con la que despertaron todo tipo de rumores sobre esta nueva e inesperada relación- Romina Pereiro brindó una nota en la que daba detalles sobre cómo es su presente sentimental con el periodista tras la separación.

“Ahora tengo más tiempo de ver a mis amigas capaz, porque antes le dedicás más tiempo a la pareja. Es un nuevo proceso, entonces hay que conocerse desde otro lugar también. Pero bien. Si hay mucha comunicación y respeto, se transita de la mejor manera posible”, comenzó diciendo la nutricionista en el ciclo de América.

Luego, al ser indagada por el viaje de Rial a Europa para ir a ver a los Rolling Stones (una de sus bandas preferidas), Romina expresó: “Sí, sabía. Pero bueno, estamos separados. Además, yo estoy acá trabajando, presentando mi libro y también están mis hijas. En este momento no me hubiese gustado ir (con Rial) porque estamos separados, así que no iría”.

Sin embargo, cuando el cronista le aclaró que su pregunta fue referida a si le hubiese gustado estar presente en el recital, independientemente de que haya ido Jorge, Pereiro lanzó: "¡Ah! Sí, siempre. Me encanta ver shows en vivo, a todos los que puedo ver de las bandas que a mí me gustan".

Por último, ante la consulta sobre si sabía si su ex había viajado con alguien o solo, la entrevistada cerró: “No, no sé. De su vida personal, no sé y no hablamos de esas cosas. En todo caso, preguntale a él a ver si quiere contar”.