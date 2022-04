Tini Stoessel y Rodrigo de Paul blanquearon su romance en Ibiza y ya no esconden su amor

Después de varias idas y venidas, y la negativa de ambos sobre su supuesto romance, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel fueron fotografiados por un paparazzi durante su estadía en Ibiza, este fin de semana, y en LAM tuvieron acceso a esas imágenes.

Tal como había anticipado Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), las imágenes que puso al aire Ángel de Brito dieron cuenta de que la pareja pasó el fin de semana en la conocida isla del archipiélago de las Baleares.

"Rodrigo y Tini estuvieron en un parador, almorzaron ahí. Pidieron paella", señaló Estefi, en referencia a los rumores que le habían llegado sobre la presencia del futbolista de la Selección Argentina y la cantante de Miénteme.

EL ROMÁNTICO ENCUENTRO ENTRE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN IBIZA

Este lunes, EstefI Berardi se adelantó a la difusión de las fotos y relató en Mañanísima cómo fue el romántico encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la isla de Ibiza, a la vista de todos.

"Estuvieron visitando algunos locales y los dos estaban vestidos enteros de Balenciaga", precisó la también panelista de LAM, sobre la situación que luego pudo corroborarse en las fotos que mostraron en el ciclo de América.

La panelista ya había adelantado este domingo en sus redes que la cantante se había fotografiado en una costosa camioneta que ella descubrió que era del mismo modelo que la que tiene De Paul.

YANINA LATORRE MOSTRÓ LAS PRUEBAS DEL ROMANCE DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Pese a todos los datos que brindó Berardi, no había algo que termine de confirmar este romance ya que sus dos protagonistas habían sido muy cuidadosos. “Ella tenía miedo, dudaba. Aparte el fútbol no es un palo que ella maneje. Pepe era modelo, Yatra era cantante… No sé cómo va a manejar esto”, dijo Yanina Latorre en LAM.

“Esta vez, en este viaje, decidieron. Él ya hace diez meses que está separado. Yo me acuerdo que cuando le preguntaste a Camila, ella te dijo que no había terceros en discordia”, agregó la panelista. “Pero ahora ella le echa la culpa a Tini”, le recordó Ángel de Brito.

“Ella fue para allá y decidieron salir a comer, van por la playa, juntos, y decidieron mostrárselo al mundo porque consideran que están enamorados”, agregó la panelista.

“Pregunté por qué no suben fotos juntos y me dijeron que él en sus redes solo habla de fútbol. De hecho, hay una línea que dice que Lionel Scaloni le dijo que no suba nada porque se viene el Mundial (de Qatar)”, explicó Yanina, poco antes de mostrar la foto que confirma el romance.