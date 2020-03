El tierno saludo de Loly Antoniale a Francesco, el hijo de More Rial, por su primer añito: "Feliz cumple"

A la distancia, pero muy cerca en el sentimiento, Loly Antoniale le mandó un cálido saludo a Francesco Benicio (1), el hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni. En ocasión del primer añito del nene, la cordobesa reafirmó su amistad con la hija mayor de Jorge Rial, su expareja.

A través de Instagram Stories, Loly primero posteó una foto vieja junto a More con una ecografía de fondo y comentó: “Ese día, mi amor, Me presentaste a Fran. La emoción se apoderó de mi cuerpo y ahí, una vez más, te vi segura y llevándonos la tranquilidad de que todo estaba bien. Pero no podía dejar de mirarte como mi niñita, mi compañera, la chinita inquieta”.

Y continuó: “Los recuerdos se hicieron presentes. Te agradezco porque siempre me diste la oportunidad de poder acompañarte en momentos muy importantes y especiales en tu vida. Te amo, More”. Ya en referencia al nene, Loly publicó una foto de ella con el chico en brazos: “Aquí te tuve por primera vez en brazos, Fran. Feliz cumple, bebito”.

Al final, Loly Antoniale puso un divertido gif de ella, Morena Rial y Francesco con la música de feliz cumpleaños de fondo. More, por su parte, le agradeció el gesto a su amiga.