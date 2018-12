Fue un año muy intenso para Flor Vigna (24). A su protagónico en Mi hermano es un clon, la ficción de eltrece y los ensayos de la obra Una semana nada más, obra producida por Adrián Suar en la que compartirá escenario con Nico Vázquez y Benjamín Rojas, se sumó su paso por Bailando 2018 tras el bicampeonato, certamen del que se fue al mes y medio por sus múltiples ocupaciones. Pero pese a su ida, no dejó de ser el centro de la escena por sus chispazos con Laurita Fernández y Nicolás Cabré, el novio de la jurado y compañero de Vigna en la telenovela, con quien la relación se redujo estrictamente a lo profesional tras el escándalo por un posteo de Flor en Instagram con ambos actores en la cama durante una escena, algo que no le gustó a Laurita.

En medio de idas y vueltas, la exparticipante del Bailando encontró en Nicolás Occhiato (26), su novio y a quien conoció en su paso por Combate, su cable a tierra.

Fue por eso que, tras el festejo de Navidad y por motivo de su cumpleaños Nº 26, Flor quiso demostrarle una vez más su amor a Occhiato, con un mensaje en Instagram: "Con vos me río hasta que me duele la panza. Con vos mis problemas se minimizan y tus consejos me acarician. Con vos duermo feliz y me despierto aún mejor. ¡Felices 26 años, bonito mío!", escribió Vigna en Instagram junto a una foto en la que se ve a la parejita muy mimosa.

