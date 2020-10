El tierno posteo de Germán Martitegui dedicado a sus dos hijos: "El vidrio frena el covid, pero no el amor"

Como si se lo hubiera propuesto y logrado, Germán Martitegui (54) bien podría compararse con Gru, el protagonista de la exitosa saga infantil Mi Villano Favorito. Es que tanto el jurado de MasterChef Celebrity como el personaje de animación, aparentan ser malvados, pero en el fondo son dos tiernos. Además de ser pelados.

Es que fuera del ámbito del ámbito laboral, donde es implacable tal como lo pueden atestiguar los participantes del reality, Martitegui es el abnegado padre de Lorenzo (18 meses) y Lautaro (13 meses). Y si bien el diagnóstico de coronavirus positivo obligó al chef a aislarse dentro de su propia casa para evitar contagiar a sus niños, no por eso deja de mimar y jugar con ellos.

Y en una de las tantas postales de la vida cotidiana que postea en Instagram, el sábado por la tarde Germán les dedicó un cálido gesto a los chicos. “El vidrio frena el COVID pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos por los saludos y los buenos deseos. Los quiero. #lostegui”.

En una entrevista con Cortá por Lozano, Germán Martitegui se había referido a su estricto confinamiento en el hogar: “Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos), están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”.