La tierna producción de fotos de Luisa Drozdek con su pancita de cuatro meses y medio de embarazo

Con sus cuatro meses y medio de embarazo a cuestas, Luisa Drozdek (30) se animó a realizar una producción de fotos súper tierna para mostrar su pancita. A dos años de su casamiento con el relacionista público Hernán Nisembaum (30), la actriz de Millennials lució en todo su esplendor la sonrisa que lleva desde que se enteró de que en agosto serán padres primerizos de Delfina.

En diálogo con Ciudad, Luisa explicó: “Elegimos el nombre porque nos gustó, empezamos a pensar en varios nombres y cuando dijimos ‘Delfina’ ¡nos gustó a los dos! Queríamos un nombre clásico. Ahora están de moda los nombres más originales, pero optamos por uno más común. Y le dejamos solo Delfi porque ya con el apellido Nisenmbaum era un nombre largo”.

En cuanto a su dulce espera, Drozdek confesó: “Por suerte estoy transitando un embarazo muy bueno, ¡no tengo náuseas ni vómitos! Lo que sí tengo son antojos, ja. ¡Y muchos! Siempre fui dulcera, pero ahora mis antojos van más por el lado de lo salado”.



Tan compenetrada está con la maternidad, que enfatizó: "¡Yo soy hija única y siempre quise tener hermanos! Me encantaría que Delfi tenga uno o dos hermanos más. Hernán también quiere otro hijo más".

Por otra parte, Luisa se refirió a sus proyectos laborales: “Tengo una propuesta para conducir un magazine diario, donde hablaríamos entre otras cosas... ¡de mamis y bebés! Ja”. En paralelo, y siguiendo con el mismo tema, actuó en el film Razones para no ser madre, con dirección de Marcos Carnevalle y protagonizada por Julieta Díaz y Pablo Echarri.

“Tuve que bajarme de una obra de teatro porque el médico me recomendó no exigirme tanto físicamente. En el teatro hay que poner mucho el cuerpo y en este momento tengo que estar más tranquila. Pero con los programas de tele no tiene drama, así que sigo con Mundo Padle por TNT Sports y el proyecto de magazine en carpeta”, concluyó Luisa Drozdek.