Aunque prefiera todavía no mostrar públicamente la carita de su hija, Dalma Maradona (29) desde sus redes sociales comparte detalles de su flamante maternidad y de los pequeños pasos que va dando su nena. Esta vez mostró la particular forma que tiene para descansar.

“¡Ella duerme así! ¡Agarradita de mí! ¡Y es verdad que un poco tengo ganas de morderlaaaaaa! ¿No les pasa?”, escribió Dalma, divertida con una dulce imagen de su hija sujetándole el cuello de la remera con su diminuta mano.

Hace dos semanas la actriz hizo un posteo denostando a una seguidora que criticó el apodo que le pusieron a su hija: "Una pelot... me escribe diciéndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es ELEGANTE. ¡Con Roma queremos saber cómo le dicen a sus hijos/as! Los apodos que usan, a ver cuáles son elegantes y cuáles no. Los/as leemos", lanzó, molesta.

