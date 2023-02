“Tiene un mambo con la libertad”: Cinthia Fernández explicó la extraña dinámica de su relación con Baclini

Cinthia Fernández, en más de una oportunidad, dejó en claro que volvería a ponerse de novia con su ex, Martín Baclini. Pero aunque él sigue en contacto tanto con ella como con sus nenas, prefiere no volver a apostar a una relación formal.

En este contexto, los seguidores de Cinthia le preguntaron a través de sus stories de Instagram por qué no sigue de novia con Martín si se nota que los dos se aman y son "muy lindos" juntos. Entonces, la panelista contó que es por Martín, quien tiene un "mambo" con la libertad.

Más sobre este tema La bronca de Cinthia Fernández por poner el apellido de Matías Defederico en los útiles de sus hijas: "Deudor"

"Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad, madurar... Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente...". G-plus

"Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad, madurar... Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente... En tatuaje, perro, …. Lo que sí sé es que es un tipo que si te ama, siempre va a estar pase lo que pase, para todos... Pero si no te ama... Agarrate que puede ser tu peor enemigo", respondió la panelista, contundente.

MARTÍN BACLINI HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETOMAR SU RELACIÓN CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Consultado por Etchegoyen sobre si Cinthia fue la mujer de su vida, Baclini aseguró que la bailarina "fue su relación más importante y más seria, sin ninguna duda". Además, el empresario reveló cuánto tuvieron que ver las hijas de la panelista en la relación.

“Para mí no es Cinthia. Es Cinthia y las tres nenas. Si fuera Cinthia sola sería otra cosa. Siempre fue así y lo tomo así”, explicó Martín Baclini, que negó que esté en contacto permanente con ellas. “Yo soy un convencido de que cuando uno disfruta mucho de lo que está viviendo, cuando no lo tiene lo extraña menos”, señaló.

Más sobre este tema "Le diría más insultos": Cinthia Fernández enfureció con la madre que le rompió un diente a su bebé

“Yo soy muy de soltar en la vida, no extraño momentos. La vida está en movimiento y a veces uno encuentra personas que nunca vio en su vida y que en dos meses se transforman en familia y quizá cumplen esa función”, agregó.