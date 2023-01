Thiago rompió en llanto al hablar en Gran Hermano de su difícil historia de vida

Thiago Medina rompió en llanto en el debate de Gran Hermano tras ver un tape en el que dentro de la famosa casa hablaba con los hermanitos de su difícil historia de vida antes de entrar al reality show.

“Nosotros gastábamos 1500 pesos por día, comíamos una sola vez, a la noche. Al medio día comía en el laburo o la gente me daba comida cuando salía con el carrito a juntar cartón”, contó.

Luego, continuó: “En mi casa en total somos 7, todos laburamos menos los más chiquitos y mi hermana Brisa tampoco porque ella es como una mamá, es la que cocina, la que limpia todo”.

“Mi hermana Flor, la que tiene problemas, tampoco trabaja, ella se lava su ropa, se va a la iglesia sola. Yo tengo mi terreno, me gustaría venderlo para poder comprar otro en otro lado, porque ahí corren muchas cosas”, había dicho el joven en la casa.

THIAGO CONTÓ CUÁL ERA EL LUGAR EN EL QUE SE REFUGIABA PARA LLORAR EN LA CASA DE GRAN HERMANO

Thiago contó en una charla con sus excompañeros de Gran Hermano, cuál era el lugar que encontró para refugiarse y llorar en la famosa casa.

“Yo encontré un lugar que no me da la cámara cuando tengo que llorar, abro el cajón y me tapo la cara”, reveló el joven de 19 años.