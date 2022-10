Thiago celebró con todo la eliminación de Tomas Holder de Gran Hermano 2022: "Los malos se van"

La casa de Gran Hermano 2022 tiene a su primer eliminado. Tomás Holder quedó afuera por elección de la gente y varios fueron los que se pusieron contentos. Agustín y Marcos, quienes estuvieron nominados con él, festejaron continuar en la casa y sorprendió Thiago, el joven cartonero de 19 años, por su felicidad.

Mientras el musculoso se despedía de su grupo "Los cuatro fantásticos" o "Los monitos" en la habitación, entre lágrimas y tristezas, el muchacho de González Catán se abrazaba con Agustín celebrando que había eliminado al tiktoker.

“¡¿Qué te dije?! Los malos se van, los buenos se quedan”, lanzó, exultante. “¿O no te dije eso?”, siguió, contento unos días después de largarse a llorar porque no lo habían incluido en el grupo que lideraba Tomás. “Era mío, mío. A ese lo sacaba yo”, exclamó Agustín, todavía sin poder creer el voto del público.

"¡¿Qué te dije?! Los malos se van, los buenos se quedan". G-plus

TOMÁS HOLDER CONTÓ QUE QUIERE TENER UN HIJO Y REVELÓ EL NOMBRE QUE PENSÓ PARA ÉL

A dos días de haber ingresado en la casa de Gran Hermano, el polémico Tomás Holder ya resultó ser el segundo participante más nominado, superado solamente por Walter “Alfa” Santiago. Mientras Santiago del Moro le contaba a Thiago que había “zafado” de ser nominado. Holder extendió su mano con una foto de él y su novia, que tapó la cara del otro participante, por lo que el conductor se lo hizo notar.

Más sobre este tema Santi Maratea mostró el mensaje privado que le había enviado Tomás Holder antes de entrar a Gran Hermano 2022

“¿Te gusta la foto, Santi? Es una foto con mi novia”, le contó Tomás a Del Moro, que le preguntó si es verdad que quiere tener hijos con la joven. “Si, olvídate. Me re veo Holder papá”, le contestó el participante, que además confesó que tiene pensado hasta el nombre. “¿Sabés que yo sí lo tengo, pero ella no se pone muy de acuerdo con los nombres? De nombres de niño, me gusta mucho Máximo”, le contó Holder al conductor. Del Moro le preguntó si tenía un nombre de niña, pero Tomás reveló que “no lo pensó”.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Tomás Holder quedó eliminado y vivió un confuso momento en su salida

“Quiero un niño yo. Quiero llevarlo al gimnasio de chiquito”, le confesó el participante a todos los presentes. “Igual te vas a dar cuenta que, a medida que pasen los años, uno quiere un hijo. Después lo que la vida te manda…. Es lo más lindo que te puede pasar”, cerró el conductor, que volvió a centrarse en Thiago.

Más sobre este tema Tomás Holder fue llamado al confesionario de Gran Hermano porque su mamá le puso la carta en el bolsillo

Este miércoles, Gisela, la mamá de Thiago contó en LAM que su hijo es muy apegado a ella y a su novia, y que no cree que vaya a llegar a la final, dada la dependencia que tiene el joven tiktoker a ambas. “Es muy mamero”, contó la mujer.