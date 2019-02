Desde el momento en que Thelma Fardin decidió hacer pública su denuncia penal por violación contra Juan Darthés, su vida cambió para siempre. Su testimonio generó conmoción, el actor se fue a vivir a Brasil y se esperan las novedades judiciales desde Nicaragua, donde la joven aseguró que fue violada a los 16 años en una gira de Patito Feo.

Entre las muchas voces que opinaron del caso hubo una que llamó mucho la atención: el de Carla Lescano, hermana de Thelma por parte de madre, quien había sido abusada por el padre de Fardin y dijo no creer su denuncia contra Darthés.

"Mi hermana fue una de las primeras personas a las que consulté antes de hacer la denuncia, porque sabía que iban a indagar por ahí. ‘Te apoyo’, respondió". G-plus

En diálogo con Oh la la!, Thelma contó la charla que mantuvo con Carla antes de denunciar a su excompañero de elenco: “Mi hermana fue una de las primeras personas a las que consulté antes de hacer la denuncia, porque sabía que iban a indagar por ahí. ‘Te apoyo’, respondió. Y bueno, después a cada uno se le juega otra cosa con su historia personal. Ahí no me puedo meter”.

A mediados de enero, Carla había dicho: “Ella (por Thelma) tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Yo no sé si hubo alguna situación real entre Thelma y Juan Darthés. Lo que sí, él me dejó sin argumentos cuando salió a decir que estuvieron en el mismo cuarto. Pero estoy segura es que Darthés no la violó”.