Thelma Fardin le respondió a su hermana: "Es doloroso porque ella es una víctima más y la están utilizando"

A poco más de un mes de denunciar públicamente a Juan Darthés (54) por violación, Thelma Fardin (26) volvió a ser portada de las noticias tras la irrupción mediática de su hermana Carla Lescano (36), quien abandonó el anonimato para poner en duda el doloroso relato de la actriz.

"A mí me pasó de verdad y pasé por 800 pericias médicas... Ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'... Ella (Thelma) tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta… Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía", dijo Carla en una parte de la polémica entrevista que le dio a Mario Thibault para Radio del Centro, 99.9.

"Carla es una víctima más y lo peor es que la están tratando de utilizarla para deslegitimar algo usando la cuestión de lo biológico, como si la biológica pudiera poner en otro lugar una opinión". G-plus

Con los resguardos necesarios para no desviar el foco de su denuncia contra Darthés, Thelma brindó una extensa nota a Perros de la calle, en Radio Metro, en la que le respondió a Lescano: "Me duele, es duro. Pero, sobre todo, me duele porque ella es otra víctima. Cualquiera que escucha su relato, lo doloroso es eso, que es una víctima más y lo peor es que la están tratando de utilizar para deslegitimar algo usando la cuestión de lo biológico (somos hermanas por parte de mi mamá), como si la biológica pudiera poner en otro lugar la opinión. No deja de ser una opinión".

Sin ocultar que las declaraciones de su hermana la afectaron en lo personal, Thelma agregó: "Yo traté de procesarlo y digo, 'a ella, de alguna manera, también le sirvió porque está contando su dolor'. Yo no iba a hablar porque es su historia. Ella es otra víctima. Es muy desagradable que la utilicen. Si la Justicia llama a toda mi familia declarar, irá toda mi familia a declarar".

"Con ella no hablamos, no tenemos vínculo hace mucho tiempo. Nos vimos un puñado de veces en la vida… Me duele que la estén queriendo utilizar. Esto no es una competencia". G-plus

Sin perder de vista el plano judicial y su concreta denuncia por violación a Darthés, la actriz contó: "Con respecto a la causa, mientras se estaba hablando de todo esto, yo esta semana me hice pericias y es muy difícil porque estás todo el tiempo reviviendo tu situación, tu historia. Es agotador. No es solo tener que relatar el hecho, sino meterte con toda tu historia. Y ver que lo están haciendo desde un lugar muy banal, que lo están utilizando… Ella (Carla) es otra víctima".

Empatizando con el dolor de Lescano, Thelma trató de buscarle el lado positivo al accionar de su hermana y contó que entre ambas no hay relación hace tiempo: "Ella tuvo su posibilidad de contarlo, de contarlo de esta manera, y quiero pensar que es otra manera de sanar y no algo tan destructivo: salir a ventilar, solo por ventilar... Con ella no hablamos, no tenemos vínculo hace mucho tiempo. Nos vimos un puñado de veces en la vida… Me duele que la estén queriendo utilizar. Esto no es una competencia".