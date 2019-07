Terrible relato de Karina La Princesita: "Me crié con mi papá diciendo '¿la mato o no la mato?', con el arma en la cabeza de mi mamá"

Siendo una adolescente, Karina La Princesita (33) desembarcó en el mundo de la música y de la cumbia, ámbito en el que logró destacarse y mantenerse a base de talento, trabajo y sacrificio.

Sin embargo, este año, la cantante se atrevió a dar un paso más en su carrera artística y se animó a participar en el Súper Bailando, certamen al que le tenía miedo y hoy disfruta.

Luego de vivir una movilizante y positiva gala, Karina visitó Los Ángeles de la Mañana y explicó por qué quebró en llanto en la pista, ante las halagadoras devoluciones de Florencia Peña y Pampita, quienes no sólo destacaron su crecimiento en el baile, sino que resaltaron su fortaleza como mujer. Pero para argumentar sus emociones, La Princesita tuvo que repasar su dolorosa historia familiar y personal.

"No me victimizo con mi vida, pero no puedo ser hipócrita y decir que tuve una vida hermosa, porque tuve una vida recontra mil dura desde que nací hasta hace poco. Sin embargo, está bueno, porque en vez de quedarnos tratamos de salir adelante. Y mi mamá es así", comenzó diciendo la artista, cautivando con sus palabras a los integrantes de LAM.

Luego prosiguió con la tortuosa historia familiar: "Mi vieja pasó una vida terrible y nosotros, durante mucho tiempo no fuimos testigos porque no habíamos nacido, pero de ahí en adelante fuimos testigo de muchas cosas que vivió mi madre. A ella la crió alguien que no era la mamá, la hacían trabajar de chiquitita, con 5 años, como si fuera mayor. La hacían levantar temprano, cargar cajones... Después la pasó mal en pareja. A mi mamá casi todas las parejas la golpearon, quedaba internada por los golpes".

Ahondando en la violencia de género que presenció en su casa, Karina reveló la terrible frase que pronunciaba frecuentemente su padre, cuando agredía a su madre: "Nosotros nos criamos con mi papá diciendo '¿la mato o no la mato?', con el arma en la cabeza. Yo hoy lo cuento bien, no me victimizo, ni me pongo a llorar, porque es mi realidad. Pero por todo eso es que me emociono tanto".

Entrando en su propias elecciones amorosas, la cantante contó lo difícil que le fue transitar, 11 años atrás, su embarazo de El Polaco, sin su compañía. "Hoy con el papá de Sol está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada, y eso es tristísimo. De repente me encontraba sola y yo mentía, no lo decía, porque tenía vergüenza. Fueron un montón de cosas, no descansé de pasarla mal. Recién estos dos años descansé de pasarla mal y no lo puedo creer. Es desconocido para mí estar tranquila, por eso me emociono. Y algunos no entienden mis lágrimas, pero son de tranquilidad y de felicidad".