La teoría del periodista Pablo Muney sobre por qué Barbie Vélez no usa anillo de casada: "Es un gesto de molestia de pareja"

A dos semanas de su casamiento con Lucas Rodríguez (27), la mano izquierda de Barbie Vélez (27) no luce todo el tiempo su reluciente alianza matrimonial. Entonces, Pablo Muney desplegó en Pampita online su picante teoría al respecto: "Cuando el anillito empieza a molestar, no cuando te lo sacás, cuando empezás todo el tiempo a jugar... Un psicólogo me dijo, eso es algo de molestia de pareja... ¡Qué loco!".

Al explicar los motivos por los cuales estaba despojada de sus aritos, anillos, pulseras y colgantes, la actriz aclaró en Instagram que se quita todo "porque tiene que filmar", y que se fue sola a Uruguay porque su marido tenía que trabajar y luego viajaban de luna de miel.

Por eso, el panelista comentó picante: "Ahora es por una película. Y no ella, pero mucha gente con los años es porque se empieza a cansar".

Más comprensiva con Barbie Vélez que Pablo Muney, Barby Franco también soltó una fuerte especulación: "Yo pensaba que capaz que está embarazada y se le hinchó la mano y se lo sacó".