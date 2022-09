Tenso momento en vivo entre Fabiana Cantilo y Susana Roccasalvo: "No estoy preparada para hablar de esto"

La producción de Implacables arregló una nota en vivo para que Susana Roccasalvo entrevistara a Fabiana Cantilo por el estreno de su primera película como realizadora, pero ella optó por promocionar una obra teatral en la que también estaba implicada y eso significó el fin de todo.

Tras presentar a Cantilo como "una rockera, una mujer de la música de siempre, muy querida por el público y exitosa", Roccasalvo se dispuso a hacerle preguntas a la cantante sobre Lagrimas de fuego, su ópera prima, pero ella optó por recorrer otro camino.

"Hoy te voy a recomendar una obra de teatro independiente", le dijo Cantilo, desde la puerta del Teatro Multiescena CPM junto a Paula Cantone y Victoria Aragón, las protagonistas de la obra Las dos reinas.

"Porque yo soy independiente en la música y es importante apoyar a esta gente que suda la gota gorda y hacen las cosas muy bien", agregó Fabiana. "Bueno después vamos a charlar con respecto a ustedes. Por supuesto son bienvenidas al móvil...", le dijo Roccasalvo a la actrices.

LA TENSA ENTREVISTA ENTRE SUSANA ROCCASALVO Y FABIANA CANTILO QUE TERMINÓ EN LA NADA

Como Fabiana Cantilo no daba indicios de querer hablar de su película, sino que hizo pasar por el micrófono a las actrices y al director de la obra, Susana Roccasalvo sintió que los tiempos televisivos podrían jugarle en contra y apuró a la cantante y flamante directora.

"Fabi contame un poquito el tema de tu película que realmente me encantó", le dijo Roccasalvo a Cantilo tras el paso del director. "Es un largo camino", respondió la cantante, visiblemente incómoda y, para sorpresa de todos, llamó a otra actriz que participó de la película para que dé su testimonio.

"Ella canta conmigo y bueno lo otro es largo de explicar, pasa que no estaba preparada para hablar de esto", dijo Cantilo, y colmó la paciencia de Roccasalvo. "Pero pará Fabi. Por supuesto yo a los artistas siempre les abro las puertas de este programa, pero la nota estaba pautada para hablar de tu película", le recordó.

"Ah, no sabía nada... yo pensé que estaba pautada para hablar de Las dos reinas", dijo Cantilo. "No, no, no está pautada para hablar de tu película, pero como una de las protagonistas de la obra trabaja en ella por eso hicimos la nota en ese lugar", le recordó la conductora.

"Claro, no. Yo tenía otra información. Vine a hacerle la propaganda a las chicas", dijo la cantante, y ante el inminente final de la nota, ofreció: "Si querés hacemos en otro momento una nota especial sobre mi película".

Como una de las actrices advirtió que estaban a punto de salir a escena con la obra, Susana Roccasalvo dio por finalizada la nota. "Bueno chicas lo mejor. Un beso enorme. Fabi querida cuando quieras las puertas de este programa están abiertas. Chau", se despidió.

"Dale, sí... hacemos la nota tranquila de la peli porque se confundieron", se excusó Cantilo. "Dale, no hay ningún problema", le respondió Susana Roccasalvo, dando por finalizada una nota que no daba para más.