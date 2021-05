El tenso cruce de Germán Martitegui y Damián Betular que inició "la grieta" en MasterChef: "Esto no puede quedar así"

Este domingo en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 los participantes debían cocinar los mejores platos de bodegón y por eso Alexander Caniggia se metió de lleno a preparar unas costillitas de cerdo a la riojana. En ese marco, el participante generó una insólita grieta entre los jurados a partir de que tanto Germán Martitegui como Damián Betular no se definían acerca de cómo deben prepararse realmente las conocidas papas a la española.

Al probar el plato de Alex, Maritegui criticó las papas aludiendo que no estaban correctamente preparadas, lo que generó una de las famosas “caras de Betular”, que por cierto aprobó la preparación de los tubérculos del joven. “Es una papa española perfecta”, le señaló el pastelero, mientras el hijo de Mariana Nannis estallaba de alegría.

“La papa española no es una papa frita redonda. Es una papa que está a medio freír (…) y para mí es así. Queda abierto el debate pero me parece que no son estas”, dijo Martitegui. “Yo voy a cerrar el debate porque, de donde yo vengo, tu pedido venía con una platina de papas fritas redondas”, dijo Damián, cuya familia tenía un restaurante al paso en la Ruta 2.

“Perdón, porque esto no puede quedar así. Yo no dije que es al horno la papa. Vos la estabas metiendo al horno. Yo a Carmen Barbieri le dije que son fritas pero que se paran de cocinar antes de estar fritas”, agregó Germán Martitegui, mientras que Damián Betular se abstuvo de cambiar su postura.