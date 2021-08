El tenso cruce de Cinthia Fernández con Patricia Bullrich en La Noche de Mirtha: "Siento que estoy hablando con mi hija"

Un tenso momento se vivió en la mesa de Juana Viale cuando Cinthia Fernández se cruzó con Patricia Bullrich. ¿El motivo? Las cuestionables palabras que tuvieron dos integrantes del PRO, el partido de Bullrich, contra Florencia Peña. ¡Y tuvieron una picante pelea!

Cinthia, que se está precandidateando a diputada nacional por el partido Unite por la libertad y la dignidad, criticó la actitud de la otra invitada a La Noche de Mirtha. “Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas. Uno, es la misoginia que la tienen los dos bandos. Y el otro es la falta de respeto cuando todos teníamos que estar adentro”, lanzó la “angelita” de LAM. “Te escuché en una entrevista y no emitiste opinión. ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error?”, cuestionó a la dirigente.

“Todo aquel que piensa distinto a esa verdad única que expresa el kirchnerismo es siempre atacado, sacado de contexto. Lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia...”, empezó argumentando Bullrich, pero Cinthia fue con todo. “El maltrato no es parte de la democracia”, arrojó.

Pero Patricia siguió. “Si alguien del oficialismo comete un delito, lo encubren, y eso hace que nunca se critiquen. Cuando sean capaces de criticarse, de pedir perdón vamos a tener una posibilidad de entender que nuestra palabra”, aseguró, pero Cinthia la cruzó con un “es infantil la explicación”.

Cinthia: "Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’". G-plus

“Acá no hablamos de ideología, no es de un lado o del otro”, siguió Cinthia, pero Bullrich no se no se lo dejó pasar. “Vos no hablarás de ideologías porque no sé en qué país vivís”, atacó. “Yo la veo a usted y me parece una explicación infantil. Maltratar a una mujer, de un lado o del otro, no importa: estás maltratando a una mujer”, aseveró.

“Hay dos cosas que hay que separar. Que están tratando de tapar con misoginia todos los ingresos indebidos mientras afuera se estaban fundiendo todos, es una cosa. Ahora, maltratar a una mujer, y como mujer te lo digo, no como política, no podés decir ‘yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen’”, siguió la panelista.

Bullrich: "No me trates como tu hija, por favor". G-plus

Cansada de que no la dejaba hablar, la exdiputada frenó a la modelo. “Pará, porque si no es un monólogo. Dejame desarrollar mi idea. Los dos temas son igual de graves y no tienen que existir”, exclamó, pero Cinthia la interrumpió para decirle que “no son igual de graves”.

Cinthia:- Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’.

Bullrich:- No me trates como tu hija, por favor.

C:- Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo.

B:- Vos entraste a la política y decís…

C:- No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar esto sólo porque del otro lado no se autocritican. Como mujer no puede responder así.

Mirá el tremendo cruce de Cinthia Fernández y Patricia Bullrich en la mesa de Juana Viale.