Tenso cruce al aire de Guillermo Marín con Valeria Archimó: "Me molestó que me llame acosador"

Valeria Archimó y Guillermo Marín protagonizaron una fuerte pelea delante de los medios en la premiere de Crímenes imposibles, el nuevo filme de Fede Bal. “¿Me vas a atacar como el sábado? Hace un mes que me estás acosando... Me estás acosando todos los días. En algún momento voy a estar con un tipo", le dijo la bailarina a su exmarido en uno de los tramos de la discusión.

Archimó brindó un móvil en vivo a Confrontados en el que explicó por qué habló de “acoso” en su entredicho con el productor teatral. “Guille nada que ver con eso. Era una discusión nuestra. Fue un desborde nuestro, sin querer, sin ganas, sin necesidad. No me gusta exponer mi intimidad. Pero no es acoso”, aclaró la bailarina.

Enojado por lo sucedido, Marín se comunicó en vivo con el ciclo de El Nueve y cruzó a su exmujer. “Quiero aclarar qué fue lo que pasó, porque no se está aclarando nada. Lo que me molestó mucho es la palabra acosador, porque es muy fuerte y no me considero ni me consideré nunca un acosador. De hecho, sigo produciendo una obra de teatro para que se luzca, porque es una gran figura y una gran persona”, comenzó, antes de que se cortara la llamada.

"Simplemente lo que pasó es que desde el sábado le estaba preguntando, y me podría haber dicho insistente en vez de acosador, si realmente es que estaba con alguien". G-plus

Tras retomar el contacto, el empresario continuó con su descargo. “Simplemente lo que pasó es que desde el sábado le estaba preguntando, y me podría haber dicho insistente en vez de acosador, si realmente es que estaba con alguien. Porque lo mejor que nos puede pasar es que nos enteráramos de la boca del otro porque cuando uno lo diga, el otro va a tener la libertad de hacer lo que quiera. La pregunta mía fue ‘mirá, Vale, si estás con alguien quiero escucharlo de tu boca porque va a ser bueno para los dos’, y ella en vez de decir que era insistente, me dijo acosador”, añadió Marín.

“Lo único que quería es que si ella estaba con alguien me lo dijera, porque me parece que es lo mejor para los dos. Eso fue todo. Lo que a mí me duele es que me diga acosador. Me pareció fuera de lugar, y por más que se haya aclarado ahora, estuvo un día en todos los medios. Valeria es una mujer bárbara y una madre ejemplar, pero las cosas no se dieron. Tuvimos muchas discusiones y esa fue la primera en público. No voy a tomar nunca una represalia, así tenga novio o no, porque daba esa impresión”, continuó el empresario.

"Me parece que ella tendría que sacar de su vocabulario la palabra acosador porque esto es lo que va a hacer que tengamos una mejor relación porque tenemos una hija en común". G-plus

“Realmente la palabra acoso fue lo que me molestó, porque no tenía nada que ver con la discusión que estábamos teniendo. Me parece que ella tendría que sacar de su vocabulario la palabra acosador, porque esto es lo que va a hacer que tengamos una mejor relación, porque tenemos una hija en común”, completó el productor.

Para cerrar, Archimó comentó la intervención de su ex. “Ya está, me parece que está bien hacerse cargo de nuestra discusión. Es importante aclarar la cosas para que no se confundan las cosas. Es un tema cerrado para mí. Quiero aclarar que nunca me di cuenta de que la cámara nos estaba grabando. Desde mi lugar, no tengo que aclarar nada, estoy muy tranquila”, concluyó.