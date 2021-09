Tefi Russo apuró en vivo al Pollo Álvarez al hablar de los romances de famosos: "Tirá una tuya que no se sepa"

El debate en Nosotros a la Mañana respecto de resonantes romances de famosos olvidados, o quizá desconocidos, dio el pie para que entre todos bromearan con su propio historial amoroso. Y Tefi Russo le envió un picantísimo mensaje de WhatsApp al Pollo Álvarez en vivo: “Tirá una tuya que no se sepa”.

Impactado tras ver su celular, el conductor se acercó a una cámara y comentó un tanto escadalizado: “Mirá lo que me pone Tefi, mi mujer… O sea, ¡agitando, mal!”. Entonces, leyó el texto que le había mandado su pareja: “Tirá una tuya que no se sepa. Dale. Pedile permiso (a ella). Mandá un mensaje para que te dé el OK. Inmolate por el programa, loco”.

Actitud que fue celebrada por la locutora, mientras el Pollo continuó leyendo el divertido cántico que le dedicó: “¡Que todos cuenten uno, que todos cuenten uno! Dale, Joaquín. Hagan rondita. Sino apagamos la tele”. Jocoso, Carlos Monti comentó que “metió presión”, y Álvarez se defendió: “Sí, pero que cuente ella sus cosas. Yo creo que todos tenemos una para contar… Yo sí tengo”.

Como Sandra Borghi reveló que sabía una de Paula Trapani, pero a su vez Trapani conocía cosas de Borghi, ambas rieron y mantuvieron el hermetismo. Al final, a Sol Pérez le había llegado información comprometedora sobre el Pollo Álvarez, pero se contuvo de contarla.