Tamara Báez reaccionó al mensaje de un hombre que se le declaró: "Últimamente me re sorprende esto"

Tamara Báez, pareja de L-Gante y mamá de Jamaica, comparte su día a día en sus redes sociales y se prende al ida y vuelta con sus seguidoras.

Sin embargo, también empezó a recibir mensajes de varones que le llamaron la atención. Especialmente uno, que se le declaró.

Sorprendida, Tami lo compartió mediante sus stories de Instagram y reflexionó al respecto.

CÓMO REACCIONÓ TAMARA BÁEZ AL MENSAJE DE UN HOMBRE QUE SE LE DECLARÓ

"Siempre me volviste loco y hoy me animé a escribirte en el chat, la verdad me encantás", le dijo un hombre a través de sus stories.

"Ja, ja... Posta que nunca me escriben chicos pero, últimamente, me re sorprende esto", respondió Tami, con firmeza.