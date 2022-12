Tamara Báez mandó al frente a L-Gante tras presentarle a su hija a Wanda Nara: "Si vas a hacer eso, no quieras venir a estar conmigo"

Luego de que Wanda Nara y L-Gante se mostraran en las redes muy compinches mientras disfrutaban del encuentro entre Argentina y Croacia en la Semifinal del Mundial de Fútbol que se está llevando a cabo en Qatar, donde además quedó al descubierto que la empresaria conoció a Jamaica, la hija del cantante, Tamara Báez mandó al frente a su ex

“Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata”, escribió Tamara en Instagram Stories, junto a una captura de su chat con el padre de su niña.

En la imagen se ve una ida y vuelta con el artista, donde –después de pedirle que no la llame porque está “re en una”- L-Gante se ofrece a ir a verla: “Bueno, ¿puedo ir? Llevo algo”, se leyó en el posteo.

Horas antes, en Socios del Espectáculo habían mostrado un video en el que se ve el primer beso en público entre la ex de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) y el músico después de compartir una cena con amigos en la Costanera.

TAMARA BÁEZ SE BURLÓ DEL VIDEO DE L-GANTE Y WANDA NARA

Fiel usuaria a las redes sociales, Tamara Báez comparte con sus seguidores cómo vive su día a día tras separase de L-Gante, con quien tiene a su pequeña, Jamaica- en medio de rumores de romance con Wanda Nara.

Ahora, después de que el cantante lanzara su flamante tema El último romántico, canción que la tiene como protagonista a Wanda con quien mantiene fogosas escenas en el videoclip, Tamara fue letal con su opinión.

“Tami, con una sola palabra, el videoclip por favor”, fue el pedido que le hizo un usuario. A lo que la joven no tardó en dar su veredicto a pura ironía en Instagram Stories: “La rompió más que Leo Mattioli”, lanzó con un emoji de de una carita mirando para arriba, una carita riéndose hasta las lágrimas y una llamita de fuego.