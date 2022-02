Tajante reacción de Lionel Messi con Lali Espósito luego de que ella blanqueara su travesura: dejó de seguirla

Un insólito cortocircuito se dio entre Lali Espósito y Lionel Messi en Instagram, y Ángel de Brito puso la lupa sobre la relación entre la cantante y el capitán de la Selección Argentina.

"¿Qué pasó acá?", se preguntó el periodista en Twitter al mostrar que Leo ya no seguía en Instagram a Lali.

De todas formas, Lali Espósito sí tiene a Lionel Messi entre sus perfiles seguidos.

La contundente reacción se dio luego de que Lali Espósito había agregado a Lionel Messi en su exlusiva lista de mejores amigos en Instagram y le rogara en público: "Si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir''.