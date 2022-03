Susana Roccasalvo está en pareja, a seis años de enviudar: "Charly me dijo 'seguí con tu vida'"

Hace seis años años Susana Roccasalvo (66) recibía el duro golpe de la muerte de su marido, Carlos Hlawaczek, con quien se había casado tres años antes. El tiempo pasó y la conductora de Implacables contó que está volviendo a apostar al amor.

“Ya pasaron seis años, pero estoy en un buen momento personal”, aseguró, en Flor de equipo cuando le preguntaron por su estado sentimental. “Estoy en una”, dijo, sonriente mientras Flor Peña la piropeaba. “¡Con razón se te va tan luminosa!”, exclamó.

“Es de hace muy poco, un mes y pico. Lo conocí por gente en común. No nos habiamos visto personalmente, pero nos conocíamos. Él me había visto por la tele y yo por sus trabajos. No es del medio”, aseguró, sobre la incipiente relación.

“¿Te veías con ganas de volverte a enamorar, de tener un nuevo amor?”, le preguntó Florencia a Susana y ella recordó el pedido que le hizo su marido. “Sí porque fue el último mensaje que Charly dejó. ‘Sos muy joven, seguí tu vida, por favor te pido’. Entonces no hay culpa”, expresó.

“Igualmente no lo esperaba, fue un flash. Es muy mágico”, definió el momento que vive la animadora del ciclo de El Nueve, además de contar que su hija “está contenta” de verla en este estado.

“Vamos a decir que estoy bien, no enamorada porque sino se me agranda el pibe”, concluyó.