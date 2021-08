Susana Giménez volvió a la Argentina y le hizo frente a las críticas por irse del país: "¿Por qué quieren siempre encontrar la parte mala?"

Susana Giménez regresó a la Argentina tras su internación por covid en Uruguay, donde reside hace más de un año, y antes de iniciar dispuso a iniciar su con aislamiento de 10 días le brindó una entrevista a Los Ángeles de la Mañana. Desde el auto que la iba a llevar desde el Aeroparque Jorge Newbery a su casa, la diva de los teléfonos agradeció todos los deseos de bienestar que recibió durante su internación y se preguntó en qué piensan los que la critican por irse del país.

“La recuperación del Covid fue mucho más leve que la enfermedad. Ahora estoy bien. Hice todos los deberes. Agradezco a toda la gente que rezó. Todo lo que me decían: era puro amor y eso también me ayudó muchísimo. Estoy contenta”, dijo Susana, en tanto que la cronista le preguntaba qué sentía frente a las críticas que recibió por irse a vivir a su chacra de Punta del Este al inicio de su aislamiento.

“No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente? “¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”, dijo la diva exhibiendo uno de los cachorros que dio a luz su perra Rita, que trajo consigo “para regalárselo a un amigo”.

“Rita fue madre de estos cachorros y anda bien. No va a tener más hijos porque yo no paso por un parto de estos nunca más en mi vida, dijo, aunque aclaró que “no presencié el parto porque lo tuvo a la noche. Ella los tuvo tranquila, sola”. En cuanto a si volverá a la TV, Susana Giménez se mostró dubitativa, aunque reconoció que: “Yo creo que sí. Vamos a ver”.