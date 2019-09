Susana Giménez explicó por qué dio marcha atrás con la idea de hacer una serie sobre su vida: "No me interesa contar todo, el misterio es algo bueno"

Uno de los anuncios para 2020 en materia de ficción era una biopic sobre la vida de Susana Giménez (75). Con producción de Gustavo Yankelevich y la diva detrás, el proyecto apareció en pleno éxito de la serie sobre Luis Miguel. Sin embargo, hoy la conductora contó que por el momento no se hará.

“Creo que no se va a hacer. En el fondo, te digo la verdad, yo no estuve muy de acuerdo con que se haga la biopic. No me gusta”, aseguró Susana en una nota con Los Ángeles de la Mañana. También deslizó que al ver Monzón, la serie sobre el boxeador que fue su pareja, se decidió por el “no”. “La de Carlos estuvo bien, pero tuvo algunas cosas que no eran ciertas. A mí no me interesa mucho contarlas”, expresó. “Yo creo que el misterio es una cosa buena. Por el momento, está parada”, se sinceró.

También la diva le levantó el pulgar a la serie sobre Carlos Tévez: “Me encantó. Él pudo salir de todo y por eso lo admiro de toda la vida. Es una persona maravillosa. Una gloria”, finalizó.