El súper cambio de look de Adabel Guerrero: "Tiene que ver con un cambio interior; comienzo una nueva etapa"

El 13 de abril de 2018, el nacimiento de su primera hija, Lola, puso la vida de Adabel Guerrero de cabeza. La bailarina, que desde hace mucho tiempo soñaba con convertirse en mamá, tuvo que hacerle frente a una fuerte depresión post parto. Sin embargo, hoy vive un presente feliz junto a su hijita y su pareja, Martín Lamela.

Para reflejar la transformación interna que vivió en este último año, la bailarina se animó a cambiar radicalmente el estilo de su cabello. Se despidió de su melena morocha, se tiñó de rubia y, muy contenta por el resultado, lo mostró en la red.

"Tremendo cambio de look. Tiene que ver con un cambio interior que hace rato se está dando en mí y quería reflejarlo en el exterior. Pasó un ciclo de 10 años de tener el pelo teñido de negro y siento que ya no me representa", explicó Ada junto a la foto del antes y después.

"Tremendo cambio de look. Tiene que ver con un cambio interior que hace rato se está dando en mí y quería reflejarlo en el exterior". G-plus

Y se mostró entusiasmada por lo que viene: "Comienzo una nueva etapa, un nuevo ciclo. Con muchos cambios después de haber sido mamá y de haber cumplido la cuarta década. Esta bueno respetar lo que uno siente y salir de la zona de confort".

Además, cerró su reflexión incentivando a sus seguidoras a que ellas también se animen a dar ese pasito que tanto temor les da. "Los cambios, a veces, vienen acompañados de mucho malestar, dudas e incertidumbres. Pero siempre vale la pena intentarlo", concluyó.

¡Siempre linda!