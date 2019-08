El sugestivo posteo de Nicole Neumann tras el nuevo escándalo con Fabián Cubero: "Me enojé con vos porque no fuiste lo que prometías"

Después del llanto y de la ira, llega el momento de la reflexión. Al menos esto parece ser lo que le ocurrió a Nicole Neumann luego del último y fuertísimo desencuentro que tuvo con Fabián Cubero, que llevó a la modelo a realizarle una cámara oculta al futbolista cuando intentó -sin suerte- pasar a buscar a las nenas por el departamento donde su ex convive con Mica Vicciconte.

"Y me enojé con vos porque no fuiste lo que prometías.... Y me enojé conmigo por pretender que fueras algo que no sos", escribió Neumann en su cuenta de Instagram para acompañar tres fotos posando.

A tres años de su separación, la top mantiene una tirante relación con el padre de sus hijas.

“Decido hacerlo porque llegó un día en que me cansé de tener que ir a buscar a las chicas en tal lado a tal hora y que nunca estén, o que estén en otro lado. Son acuerdos que están firmados con los abogados: tales días las chicas se retiran en ciertos lugares. Un día me cansé, la escribana no pudo acompañarme y lo quise filmar para tener la muestra de lo que me pasa día a día, que es insostenible teniendo tres hijas y trabajando”, dijo Nicole en Nosotros a la mañana al explicar por qué hizo la cámara oculta: el último escándalo que la tiene como protagonista.