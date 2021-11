Sugestivo mensaje de Zaira Nara en medio de rumores de crisis con Jakob von Plessen: "A veces, las personas son hermosas"

Luego de que la mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo con Eugenia “la China” Suárez desembocara en fuertes rumores de crisis entre Zaira (la hermana de la empesaria) y su marido, Jakob von Plessen, la modelo dio que hablar con un sugestivo mensaje que subió a las redes.

“Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are” (“A veces las personas son hermosas. No en cómo se ven. No en lo que dicen. Sólo en la manera que son”), fue el texto que Zaira plasmó en Instagram Stories.

Días atrás, Karina Iavícoli había dado más información en Intrusos sobre el presente sentimental de los padres de Malaika y Viggo: “Zaira y Jakob no están separados. Hablé con algunos familiares de ella y no están separados, pero sí está enojada porque finalmente se termina confirmando que él fue un partícipe necesario de esta historia”.

Foto: Captura de Instagram Stories

LA LLAMATIVA DECISIÓN DE ZAIRA NARA EN MEDIO DE LOS RUMORES DE CRISIS CON JAKOB VON PLESSEN

Zaira Nara compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram que dio que hablar, en medio de los rumores de crisis con Jakob Von Plessen.

En la historia se la puede ver a la modelo mientras muestra su atuendo y un detalle más que llamativo, ya no tiene el anillo que solía usar durante su relación con su marido.

Según exhibió Juariu en sus redes sociales, a pesar de no estar casados, Zaira llevaba siempre una alianza en la mano y en la grabación del día de hoy ya no la tiene puesta.

Foto: Captura de Instagram Stories