El sugestivo halago de Jimena Barón a Mariano Martínez por sus videos en las redes: "Me encanta que estés siempre sin remera”

Jimena Barón hizo un sugestivo halago a Mariano Martínez luego de que el actor revelara que siempre está sin remera en sus videos de las redes sociales porque tiene mucho calor. En La Academia ShowMatch, la jurado dio una particular devolución al actor tras verlo bailar la salsa de tres con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers.

“Es muy gracioso verte en esta situación y a mí acá de jurada juzgándote a vos, no tengo cara. Empezamos juntos hace tanto tiempo, me encantás y me encanta que estés acá. Yo no te voy a felicitar porque me parece que debería ser completamente normal que cada uno haga lo que se le cante y que nadie juzgue”, comenzó la actriz.

Luego, Jimena puntuó al equipo con un siete en la emisión matutina de eltrece y de Mariano destacó su atuendo de la noche y de sus TikTok: “Me encanta verte y que juegues con tus hijas o solo. Me encanta que tengas calor y estés sin remera, me parece fascinante, así que bueno, me gustó lo que hicieron chicos”.