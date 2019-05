En medio de su promocionadísimo tema La Cobra, que acaba de lanzar y en poco tiempo se convirtió en un éxito, Jimena Barón sumó una nueva polémica. Stefy Xipolitakis en Incorrectas la atacó porque, según contó, ignoró a un grupo de nenes con Síndrome de Down en un rectal de la cantante brasileña Anitta.

“¿Puedo modificar su nombre y en vez de decirle ‘La Cobra’ puedo decirle ‘La Zorra’?”, comenzó diciendo Stefy, molesta. “Hace cuatro días me la encontré en un recital y éramos tres personas en un camarín. La encontré mirando a una pared con su celular. Había diez o quince personas que iban a hacer un meet & greet con Anitta”, comenzó, relatando.

“Había muchos nenes con Síndrome de Down y me di cuenta que Jimena no les daba bola porque le estaban pidiendo que se saque una foto. No solo eso. Ignoró a todo el mundo, que era diez personas y dos le estaban pidiendo una foto”, aseveró la hermana de Vicky. “Para mí es La Zorra. Hay gente que tiene el arte de mentir, de modificar las cosas y ser una cosa frente a cámara y otra detrás. Me lo dijeron muchas personas. Me da pena por la gente que la admira”, finalizó, filosa.