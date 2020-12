El sorpresivo apoyo que recibió Rocío Oliva de Verónica: "Se tendría que haber despedido de Diego en el velatorio"

En Secretos verdaderos tuvo Luis Ventura un mano a mano con Rocío Oliva. En medio de la charla, donde ella recorrió su historia de amor con Diego Maradona y habló del dolor que atraviesa por su muerte, el conductor la sorprendió por una inesperada muestra de apoyo que le dio, nada más y nada menos, que Verónica Ojeda.

"En la semana hablé con Verónica y me preguntó si yo tenía comunicación con vos y le dije que te llamo cuando tengo que conseguir información. Me dijo ‘si la ves, mandale mi solidaridad porque yo pienso que ella tendría que haberse despedido de Diego en el velatorio, yo sé que no la dejaron y si yo hubiera podido hacer algo, si nos hubiéramos comunicado de alguna manera y hubiera podido habilitarlo, lo habría hecho’", aseguró, asombrando a Rocío.

La actual panelista de Polémica en el bar agradeció el gesto de su “histórica enemiga”. "No, no sabía. Me parece un grato mensaje y si está mirando se lo agradezco. Eso es lo que tenía que pasar. Cuando había peleas, cada uno se hacía responsable porque estando Diego en vida era una cosa. Pero con un Diego, me cuesta hasta decirlo, pero con un Diego en un cajón ahí tienen que quedar todo de lado”, se sinceró.

“Con Verónica nunca fuimos amigas, nunca hablamos por teléfono. Así pensaban sus hermanas y mucha gente pensó, así como ella, que tenía que entrar a despedirme de Diego", aseguró la última pareja del Diez, quien también se lamentó por un desagradable retweet que hizo sobre Dieguito Fernando, el hijo de Verónica, hace varios años. "Era muy pendeja y me arrepiento”, se arrepintió.