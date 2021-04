Sorpresiva reflexión a fondo de Damián Betular sobre sus romances: "Creo que todavía no tuve un primer amor"

Desde que Damián Betular se incorporó al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), se ganó el cariño de los televidentes gracias a su simpatía. Si bien es muy activo en las redes sociales, poco comparte sobre su día a día fuera del trabajo. Por eso, muchos se preguntan si está en pareja, soltero o qué será de sus romances.

Lejos de hacerse el misterioso, el pastelero reveló en No se puede vivir del amor (La Once Diez/Radio de La Ciudad) cómo es su presente sentimental. "Estoy muy bien solo, para mí hay tiempos para todo. MasterChef es algo que nos sorprende a todos y a mí, particularmente, me llegó en un momento que no esperaba así que lo disfruto. Me llevo genial con Donato de Santis y con Germán Martitegui, son amigos; con Santiago también, son muy largas las jornadas. Además, tengo mi trabajo real entonces yo arranco a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche", contó haciendo hincapié en que está soltero.

Y antes de despedirse, cuando le preguntaron por su primer amor, el jurado del certamen de cocina sorprendió al revelar que cree que aún no vivió un romance con semejante intensidad.

"Te voy a decir algo que creo que te va a sorprender: creo que todavía no tuve un primer amor. O en lo que identifico yo como amor... Lo primero podría ser cuando llegué a Buenos Aires y te encontrás con esa primera persona, que lo que hacés es decir ‘me está pasando todo esto, es genial y estoy libre’. Pero más que una persona es un momento de la vida en el que pasás de adolescente a adulto", sentenció.