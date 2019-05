Hace dos semanas Iliana Calabró (52) compartió un posteo en Instagram abrazada y sonriente junto a Antonello Grandolfo (51), en ocasión del cumpleaños de su pareja. Esa feliz postal familiar podría llegar a ser la última de la actriz y el empresario, con quien convive y lleva casi dos años de relación.

Según contó Sebastián "Pampito" Perello Aciar (30) en Flor de Tarde, se habría producido una sorpresiva crisis conyugal cuando Antonello “vendió todo y decidió irse a probar suerte a Londres”. El periodista aclaró que el italiano, quien es padre fruto de relaciones anteriores, era dueño de una fábrica de quesos y que primero se iría a su Bari natal, y de ahí se iría a la capital de Inglaterra.

"Antonello vendió todo y decidió irse a probar suerte a Londres”. G-plus

“Cuando le pregunté por Londres no me fue claro, me dijo que tenía amigos. Pero lo que me cuentan, y está súper confirmado, es que se va los primeros días de junio a Londres a probar suerte y que la relación con Iliana quedaría en stand by”, afirmó Pampito.

En cuanto a la panelista de Los Ángeles de la Mañana, el periodista detalló que “ella está muy triste por esta situación” y ante la separación de hecho agregó: “Ella no lo va a esperar a Antonello”.

“Iliana no va a esperar a Antonello”. G-plus

A pesar de todo, Pampito reveló que el Iliana y Antonello todavía continuaban juntos y que él “tiene que regresar a la Argentina porque tiene hijos acá”. Este nuevo distanciamiento se da luego del ostensible enojo de Iliana Calabró con Antonello Grandolfo a fin de año, cuando él decidió irse a pasar las Fiestas a Italia: "La verdad es que mucha gracia no me dio, pero nosotros tenemos los papás grandes y no quiero que el día de mañana me diga 'vos no me dejaste viajar'. No quiero sentir que soy la mala de la película que no lo deja viajar. Hace 10 años que no pasaba la Navidad allá. A esta altura de la vida empezamos a priorizar determinadas cosas y nos damos el gusto de hacer eso que tenemos ganas".

¿Habrá amor a la distancia?

