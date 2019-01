Bianca Iovenitti y Juli Bartolomé son algunas de las chicas que fueron relacionadas con Fede Bal este verano. Incluso, las chicas fueron captadas a los besos con el actor en plena temporada. Pero ahora una impensada candidata le declaró su "amor" al galán: Mirtha Legrand. La diva, con mucho humor, le hizo su confesión al ex de Laurita Fernández casi al final de su ciclo dominical.

Fede: "Yo me moriría de amor por vos. Tendríamos un romance y seríamos tapa de Gente, los dos en la playa". G-plus

“Si yo tuviera 40 años menos también me enamoraría de vos”, se sinceró la Chiqui, entre risas, tras tomar de la mano al hijo de Carmen Barbieri. ¡Y él no se achicó! “¿Vos decís, Mirtha? Yo me moriría de amor por vos. Tendríamos un romance y seríamos tapa de Gente, los dos en la playa”, aseguró el actor, halagadísimo.

Pero el comentario de la diva despertó una escena de reclamos en la mesa. “Estoy muy celoso porque a mí nunca en la vida me dijo eso”, se despachó Raúl Lavié, que también estaba invitado en el ciclo, siguiéndole la broma a la animadora. Incluso, Matías Alé se lamentó por no ser el elegido por la Chiqui.

Sincericidio total: mirá la declaración de amor de Mirtha… ¡a Fede Bal!