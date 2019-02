Fueron fuertes los rumores que hablaban de una crisis entre Mimi y El Tirri. Y con el objetivo de despejar cualquier duda, la panelista de Confrontados habló a fondo de su situación sentimental actual... ¡y sorprendió con sus declaraciones!

"Quiero hacer una pregunta. ¿A qué cámara tengo que mirar para que el televidente vea que estoy mirando fijo?", comenzó diciendo la invitada en vivo, después de que Noe Antonelli le pregunte por su vínculo con el primo de Marcelo Tinelli en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine). Y agregó, tajante: "Sí, con Luciano estamos juntos... a la distancia, obviamente".

Luego, ante la pregunta sobre el motivo que lo tiene al Tirri alejado de Argentina, Mimi respondió: "Cuando él venga, en unos meses, lo dirá. Pero está con muchos proyectos. ¿Cómo me llevó con la distancia? Muy bien. Yo ya tengo 11 años de relación con él. Y cuando llevás tanto tiempo, la relación está muy consolidada, muy firme y ya uno sabe cómo manejarla a distancia o no. Hace un año que no lo veo. Todo el tiempo estamos en contacto, él me habla. Una vez viajé a mi país, a Nueva York y estuve seis meses afuera; y Luciano lo supo llevar bien. Está bueno eso. A veces no siento mucho ausencia porque siempre está".

Por otro lado, la entrevistada dejó en claro que no estuvo con nadie más en este tiempo: "¿Cómo voy a estar con alquien si estoy con él? Es una relación que fluye, sana, en la que nos acompañamos siempre, mutuamente entre los dos. Nos entendemos, hablamos y sé que cuando venga va a estar todo bien".

"En estos 11 años pasamos muchas cosas buenas, malas y siento que está todo bien. Él está en Los Ángeles por fuerza mayor. Nos vamos a ver pronto, ya verán", cerró, con una sonrisa plasmada en el rostro.