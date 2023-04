La sorpresa de Antonio López al ver el ingrediente oculto que le tocó cocinar en MasterChef: "Nunca en mi vida vi, toqué, ni comí langostinos"

Fue un verdadero desafío al que se enfrentaron los participantes de MasterChef al tener que elegir al azar diferentes ingredientes que pasaron a través de una cinta transportadora (que estaba instalada en el medio del estudio) para deleitar al jurado con su plato especial. Y sin ocultar su asombro, Antonio López se confesó al ver que en su paquete había langostinos.

“¿Si estoy contento con lo que me tocó? No. Nunca en mi vida vi, toqué, ni comío un langostino”, fue la reacción del concursante, quien debió manipular ese sofisticado alimento por primera vez en su vida.

Pese a las dificultades, Antonio no dudó en pedirle ayuda a su compañero, Rodolfo Vera Calderón, a quien acudió para que le enseñe la técnica correcta para cortar los langostinos que después presentó ante Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Más sobre este tema Flor de la Ve criticó fuerte a MasterChef Argentina y a sus participantes: "¡No saben cocinar nada!"

WANDA NARA INTENTÓ ABRIR UNA CAJA CON UN CUCHILLO EN MASTERCHEF Y GERMÁN MARTITEGUI LE SALIÓ AL CRUCE

Fue un verdadero desafío con el que se encontraron los participantes de MasterChef para realizar sus respectivos platos y deleitar a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Pero el particular gesto que tuvo Wanda Nara para ayudar a una participante desencadenó en un tenso momento con uno de los chefs.

Todo comenzó cuando cada concusante debió hacer una cuenta matemática cuyo resultado sería la clave de un candado que abriría la caja donde se escondía un ingrediente secreto que debía ser utilizado para la preparación.

Y al ver la dificultad de Candelaria Sorini de llegar al resultado, Wanda se acercó a la estación de cocina, agarró un cuchillo e intentó abrir la caja –que estaba cerrada con una cadena- de una llamativa manera.

Más sobre este tema Los participantes de MasterChef tuvieron la difícil tarea de cocinar en equipos y atados

Al ver esto, Martitegui acudió al lugar rápidamente, enojado por la escena que estaba viendo, le dio el resultado correcto a la joven y cuestionó la actitud de la presentadora: “No, no, no. Esto no puede ser así. La violencia no conduce a nada, Wanda”, lanzó. Y la hermana de Zaira Nara, cerró, divertida: “Si me dejabas cinco minutos más, a esta caja la hacía puré”.