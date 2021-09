Sol Pérez habló a fondo sobre las parejas abiertas: "Nunca practiqué el poliamor, me cuesta imaginarme con otra persona que no sea Guido"

Las declaraciones de Paula Trapani sobre su intimidad desataron un interesante debate: "Yo he tenido algunas separaciones en mi vida, justamente porque el poliamor no se sostiene porque no lo aceptamos, y la monogamia se hace difícil. ¡Pero acá todos piensan lo mismo y nadie abre la boca!". Entonces, Sol Pérez dio su tajante punto de vista: "Yo soy re conservadora, aunque no lo parezca. Yo no practiqué nunca la poligamia".

Y cuando Trapani afirmó en Nosotros a la Mañana que para ella la "monogamia es antinatural" y que se trata de "un mandato cultural", Sol opinó respecto de blanquear en la pareja los deseos de estar con terceros: "El tema es no involucrarse con esa nueva relación. Yo no practiqué nunca la poligamia ni el poliamor. No me imagino con otra persona que no sea Guido. Pero a mí me cuesta".

En pareja hace dos años con el empresario Guido Mazzoni, se sinceró: "También me cuesta pensar, si sentís atracción pasional por otra persona, no involucrarse. Me parece que uno tiende a enganchare en algún punto con esa nueva relación. Me parece difícil no pensar en involucrarse a futuro".

Al final, Sol Pérez reflexionó: "A veces la infidelidad tiene algo tentador. En algún punto te tienta la infidelidad, tiene eso que si se blanquea todo deja de tener".