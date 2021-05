Sol Pérez dio una clase magistral de fitness a los jurados de MasterChef Celebrity 2: “Me sorprendieron”

El miércoles de beneficios tuvo a solo cuatro participantes de MasterChef Celebrity 2 compitiendo para evitar la gala de eliminación del domingo próximo. Entre los famoso brilló Sol Pérez que dio una masterclass de fitness frente a los jurados, que intentaron seguirle el ritmo infructuosamente.

Fue Santiago del Moro el que animó a la ex “chica del clima” a que se luzca frente a sus compañeros en el área en la que brilla en las redes sociales. De inmediato, Sol se puso a disposición y le planteó al jurado una serie de sentadillas con rebote y salto que ellos imitaron bastante bien para su sorpresa.

“Van muy bien los tres, quiero decir que me sorprenden”, dijo Sol Pérez, mientras Germán le aseguraba que se estaba ganando un delantal negro, es decir un pasaporte directo al domingo. “Martitegui es el que abandona rápido. No me gusta porque yo no le abandono el plato”, señaló la participante.