Sofía Jujuy Jiménez mostró el chat que tuvo con Wanda Nara por los likes a su novio: “No lo conozco ni los puse”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sofía Jujuy Jiménez mostró el chat que tuvo con Wanda Nara por los likes a su novio, Bautista Bello.

“Sofi rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme”, le escribió la esposa de Mauro Icardi a la modelo.

Por su parte, Sofía le contestó: “Wandi me pareció rarísimo a mi también. Con Bauti no entendíamos. Me estoy recién despertando”.

EL IDA Y VUELTA ENTRE WANDA NARA Y SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ NO TERMINA ALLÍ

Wanda Nara y Sofía Jujuy Jiménez continuaron la charla sobre los likes que aparecieron suyos en la cuenta de Instagram de Bautista Bello.

Más sobre este tema Polémica comparación del novio de Jujuy Jiménez sobre Sofía y Wanda Nara: “No le llega ni a los talones”

“Yo me estoy despertando de la siesta y vi todo, vos sos una bomba”, fue la respuesta que la empresaria le dio a la influencer.

Fue allí cuando Sofía le agradeció por escribirle por privado: “Que genia que me escribiste igual. ¡Gracias enserio! Beso y abrazo enorme”.