Sofi Morandi contó en ShowMatch su fallida cita con un chico: "Me preguntó cómo es Tinelli en persona"

Aunque siempre cuenta que está soltera, Sofi Morandi no se priva de conocer nuevas personas y tiene sus salidas. En ShowMatch terminó contando cómo desistió de salir con un chico al descubrir que era un poco cholulo.

“Iba a salir a tomar algo con un chico que nos conocíamos por amigos en común y me terminó preguntando de vos. Onda ‘¿cómo es Tinelli en persona?’. A mí eso me la baja”, lanzó con humor la última ganadora de Bailando 2018.

“Por eso yo no quiero hablar de nadie, porque hasta me preguntan por la altura de Hoppe. Es trabajo, hablame de otra cosa”, siguió, divertida, sobre la actitud que no tolera. “Después me preguntó ‘¿y lo de Fede Bal es todo inventado, no? Ahí le tiré un besito y no fui”, finalizó Sofi Morandi. ¡Puede pasar!