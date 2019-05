El sincericidio de Sabrina Garciarena al hablar de su relación íntima con Germán Paoloski: "Entiendo que esto le parezca fatal a la gente"

Sin tapujos para hablar de su intimidad con Germán Paoloski (44) y de la hermosa familia que formaron junto a sus hijos León (5) y Beltrán (está a días de cumplir 2), Sabrina Garciarena (358) sorprendió con una desconocida declaración.

Indagada por si suele revisar el celular del padre de sus hijos, Sabrina se confesó: "Sí. Antes era más, ahora no tanto. Tenemos la misma clave de celular los dos porque también León agarra el teléfono y no hay secretos. Pero también tengo su Instagram en mi teléfono para ayudarlo con alguna cosa. Yo entiendo que a la gente esto le parece fatal".

"Él también puede agarrar mi teléfono, no tengo nada oculto. Tuvimos dos etapas, primero 5 años y después otros 5 más. Fueron dos relaciones distintas y hay momentos en los que si encontrabas porque él estaba mucho tiempo solo o yo estaba sola. Después se calmó un poco", agregó, en diálogo con Cortá por Lozano.

Por último, la invitada cerró: "Igual aparecen mensajes mutuos. También hay una realidad y es que uno tuvo ex que quiso mucho y mandas mensajes y no pasa nada. Yo no estoy agarrando su teléfono ni soy celosa en ese punto, no hay que ocultar nada ni tampoco buscar. Si aparece algo, se habla. A él le puede molestar algo y a mí también, pero tampoco estoy revisando ni él revisándome. Cada uno sabe. Estoy atenta, él debe estar atento también".