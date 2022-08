El sincericidio de Paula Robles sobre su relación con Marcelo Tinelli: "Es inevitable no quererlo"

Si bien siempre le hizo culto al perfil bajo, esta vez Paula Robles se animó a romper el silencio y hablar de sus proyectos personales y lo que fue historia de amor con Marcelo Tinelli –con quien tiene a sus hijos Francisco y Juanita- sin tapujos

Indagada por Ángel de Brito sobre si el conductor de Canta Conmigo Ahora es un buen ex, la entrevistada no dudó: “Es un buen ex porque está muy presente con los chicos, banca y ayuda”, comenzó diciendo en LAM.

En cuanto a las razones que llevaron a terminar su relación con Tinelli, explicó: “Para mí es como que se transforma. No es amor de pareja, pero uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos”.

“Es inevitable para mí no quererlo a Marcelo, es el papá de mis hijos”, cerró Paula, en una profunda entrevista donde además, dejó en claro que el presentador fue el gran amor de su vida y que en la actualidad no está de novia.

LA REPUESTA DE EL TIRRI AL SER INDAGADO SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE PAULA ROBLES Y MARCELO TINELLI

Luego de los rumores que surgieron tras las imágenes a pura complicidad entre Marcelo Tinelli y Paula Robles en el desfile de Juanita –la hija que tienen en común- El Tirri despejó cualquier duda sobre el presente sentimental del exmatrimonio luego de que el conductor se separara de Guillermina Valdés.

“¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué hay de cierto en la relación de Marcelo con Paula?”, fue la pregunta al hueso que lanzó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce el Pollo Álvarez por eltrece.

Fue entonces que el primo del presentador y jurado de Canta Conmigo Ahora se sinceró ante las cámaras: “No, lo que hay de cierto es que hay mucho amor porque siempre se llevaron increíble. Hubo una cena, el otro día, donde yo estuve, y la adoro, le mando un beso a Pau, que es un amor. Pero eso es lo que yo sé, lo que yo vi”, le contestó, sin confirmar nada.

“Pero no hay romance otra vez”, insistió el panelista. A lo que El Tirri cerró, sin vueltas: “No, pero igual yo no soy el vocero oficial de nada. Pero te digo que hay ese amor, que hay y que nunca se cortó”.