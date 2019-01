El sincericidio del novio de Cinthia Fernández sobre los celos de la bailarina: "Es celosa al nivel de..."

El jueves, Ángel de Brito y la producción de Los Ángeles de la Mañana sorprendieron a Cinthia Fernández realizando un móvil en vivo desde Uruguay con su novio, Martín Baclini.

En un clima súper distendido y divertido, Ángel le preguntó a Martín si Cinthia es celosa. El empresario no dudó: “Sí, muy celosa, muy”.

“¿A qué nivel?”, repreguntó el conductor. Y Baclini se sinceró… sin filtro: “Al nivel de que tiene un día a la semana que te bate cualquiera. Es inentendible lo que te escribe por WhatsApp. Decís ‘¿qué está pasando?’. Le agarra los martes o miércoles”.

Entonces, De Brito opinó que “eso es porque te revisa el celular”, y el novio de Cinthia le retrucó: “No, ¡si tiene la clave, tiene todo! Es imposible que encuentre algo que no le guste”.

En ese momento, Fernández explicó por qué sabe la clave de su novio: “Porque a veces hablo con las nenas cuando estoy en Punta del Este y él tiene datos. Tengo hasta reconocimiento facial”, dijo entre risas.

Más allá de las bromas, la ex de Matías Defederico se puso seria al responder qué le daba Martín que no había encontrado en otras parejas: “Todo. Es un caballero. Es hermoso, tanto en lo espiritual como físicamente. No me lo esperaba en mi vida y para mí es un regalo, un ángel”, cerró, súper enamorada.