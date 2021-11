El sincericidio de Nico Occhiato cuando le preguntaron si hubiera hecho el video de Flor Vigna como Luciano Castro: "A mí no me da el cuerpo"

A casi nueve meses de separarse de Flor Vigna, Nico Occhiato respondió con un divertido sincericidio, cuando Rodrigo Lussich le preguntó si hubiera sido la figura masculina, como fue Luciano Castro, de Uy! el primer videoclip de Vigna.

"Si tu ex Flor Vigna te pedía que hagas ese videoclip, medio desnudo, ¿lo hacías?", le consultó el conductor de Intrusos a su joven colega.

Con seguridad y buena onda, Occhiato le contestó: "Sí, obvio, ¿por qué no? Sí".

"¿Pero con ese pañal?", lo chicaneó Lussich, luego de verlo a Castro prácticamente sin ropa, luciendo su figura musculosa, interactuando seductoramente con Vigna en el video.

Más sobre este tema Enamorada de Luciano Castro, Flor Vigna tiró una fuerte frase sobre Nico Occhiato: "No terminábamos cumpliendo nuestros sueños"

Sin contener la risa, Nico Occhiato reaccionó con un pícaro sincericidio: "No, a mí no me da el cuerpo".

YANINA LATORRE CRITICÓ SIN FILTRO EL ROL DE LUCIANO CASTRO EN EL VIDEOCLIP DE FLOR VIGNA

Yanina Latorre opinó sin filtro del lanzamiento de Flor Vigna como cantante y criticó la presencia de Luciano Castro en el videoclip de Uy!, el primer corte musical de su novia.

Más sobre este tema La reacción de Nico Occhiato cuando le preguntaron por el noviazgo Flor Vigna y Luciano Castro: "Le deseo lo mejor"

"No entendí el video. Me dio vergüenza ajena", comenzó diciendo la panelista de LAM, al ver la totalidad del material.

Luego, Yanina reparó en el papel que jugó Castro: "A Luciano le pegó el viejazo. No hay necesidad. Un tipo que es un actor, serio, que nunca hizo esto con ninguna pareja, no le suma".