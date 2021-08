El sincericidio de Nazarena Vélez sobre la historia de amor de Barbie y Lucas Rodríguez: "No me hizo acordar a mí; fracasé siempre"

En 2017, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez comenzaron a escribir su historia de amor, manteniendo un bajo perfil y dejando de lado los absurdos cuestionamientos. Consolidados en su relación, la joven actriz coronará su vínculo con el hijo de Fabián Rodríguez, quien fue pareja de su mamá Nazarena Vélez, con el casamiento, a fines de septiembre.

Con una enorme sonrisa por el armonioso y amoroso presente de su hija, Nazarena habló con Intrusos de la inminente boda, que se concretará al aire libre, siguiendo los protocolos establecidos por la pandemia de coronavirus, y expresó: "Estoy muy contenta. La estoy acompañando en los preparativos. Ella y Lucas me hacen partícipe de todo. Estoy súper contenta, nerviosa y ansiosa. Espero que todo se abra para que pueda hacer la fiesta que ella quiere hacer".

Atento a sus palabras, el cronista Gonzalo Vázquez le preguntó: "¿Te hizo acordar a vos en algún punto?". Y la actriz y productora lo sorprendió con un tremendo sincericidio sin filtro: "No, por suerte no, sí fracasé siempre. Por suerte no me hizo acordar a mí. Esta es una historia de amor hermosa. Ellos se aman profundamente".

Faltando tan solo dos meses para dar el "sí", Barbie Vélez también recordó las críticas que afrontó cuando blanqueó en los medios su romance con Lucas, y aseguró: "Nunca fui muy de masoquearme viendo las cosas que decían. No me gustaba eso. Obviamente, no soy tonta y sé lo que se dijo, pero no era que estaba viendo en Twitter o en los programas. Cero. Nos dedicamos a vivir la relación. Y qué suerte que lo hicimos porque llegamos a este punto".