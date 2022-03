El sincericidio de Mica Viciconte sobre su desempeño en MasterChef: "No puedo dormir porque el bebé me patea por las noches"

Si bien está viviendo uno de los momentos más felices mientras espera a su primer bebé –a quien llamará Luca- junto a su pareja, Fabián Cubero; Mica Viciconte habló del lado B de su embarazo.

Indagada por Santiago del Moro sobre su desempeño en MasterChef Celebrity 3 en las últimas galas, la participante se sinceró ante las cámaras y así fue el ida y vuelta:

Santiago: -No tenés ninguna estrella.

Mica: -No.

S: -¿Qué creés que pasó en estos días que no llegaste?

M: -Se ve que yo no estuve muy conectada.

S: -¿Pero te pasa algo personal?

M: -No sé, no puedo dormir.

S: -¿Por la ansiedad con el bebé, con el programa? ¿Con qué?

M: -El bebé me patea, me molesta, me clava al costado… tengo algunas cositas, pero no es excusa.

S: -Es típico de esta etapa del embarazo.

M: -Sí.

S: -¿Pero vas a abandonar o querés ganar?

M: -¡No! Yo sigo a morir. O sea, si sale el bebé acá lo agarro con un brazo y con el otro cocino. No me importa.

S: -Luquita va a nacer en estas cocinas y Mica va a seguir cocinando, dándole firme y parejo.

M: -Olvidate.